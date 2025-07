Labubu-láz – egy plüssfigura köré épült új kultusz

Ha mostanában csekkolod a közösségi médiát, előbb-utóbb belebotlasz a Labubu nevű szőrös lénybe. Ez a bohókásnak tűnő plüssfigura – félig nyúl, félig manó, vagy kinek mi – nem csak az influenszerek táskájában bukkant fel, de magyar rajongók is versengenek érte, hogy megszerezzék. A Labubu egy népszerű plüss dizájnfigura, és először 2015-ben jelent meg egy mesekönyvben. Kasing Lung, a tervező még a mai napig is személyesen, saját kezűleg rajzolja meg a figurákat. A termék úgynevezett „blind box”-ban, azaz zsákbamacska csomagolásban érkezik. A vásárló nem tudhatja, melyik verziót rejti a doboz, ez pedig sokaknál újravásárlásra, gyűjtésre ösztönöz. Egy ilyen eredeti Labubu zsákbamacska körülbelül 15-30.000 forint között kapható, attól függően, hogy mennyire egyedi és limitált a figura. (Találhatunk webshopokban olcsóbban is, de ember legyen a talpán, aki megállapítja az eredetiséget.) A különleges vagy ritka darabok ára pedig sok esetben már a luxustermékek kategóriájába esik. Egyes példányok 150 ezer forintba is kerülnek, de extrém ritka darabokért milliókat is elkérnek, sőt egy példány horror áron, 52 millió forintért kelt el Hongkongban. Az elmúlt hetekben alig lehet úgy végiggörgetni a közösségi oldalakat, hogy ne jönne szembe egy ismeretlennek tűnő, mégis meglepően ismerős arc: hosszú fül, szőrös test, egyszerre kedves és furcsa megjelenés.

Labubu: mindenhol ott vannak a kis plüssök

Forrás: vcg

A figura szándékosan nem rendelkezik elsődleges nemi jellemzőkkel, pontosan azért, hogy mindenki eldönthesse, milyen nemű az ő saját figurája. A Labubu köré napjainkra egyre nagyobb rajongótábor, sőt valóságos kultusz kezdett épülni. Magyarországon csak webshopokban beszerezhetőek, bár hamisítványokkal lassacskán megtelik sok platform.

Labubu - hatalmas választék

Forrás: npr.org

Első ránézésre talán nehéz megérteni, miért okoz ekkora felhajtást egy játékfigura. De néhány kattintás után egyértelművé válik: itt nem pusztán egy aranyos játékról van szó. A Labubu-őrület mögött jól felépített marketing, ritkaságra épülő rendszer, és egyfajta versenyszellem áll, amely ma már szinte minden területet átsző. A jelenség nem új keletű. A 80-as évek gyerekei még jól emlékeznek a Moncsicsire, amely hasonló népszerűségnek örvendett annak idején. Az összehasonlítás azonban csak bizonyos pontig állja meg a helyét. Míg a Moncsicsi kedves, mindenki számára elérhető plüss volt, amelyhez gyerekek ezrei juthattak hozzá, addig a Labubu figurák ma már státuszszimbólummá váltak. Nem mindenki engedheti meg magának, és nem is mindenkinek ugyanaz a darab jut. Ez a fajta exkluzivitás éppen az, ami hajtja a keresletet: a birtoklás öröme mellett ott van a különlegesség érzése, ami ma már szinte minden fogyasztási döntést befolyásol.