Csodabébi az állatkertben: ilyen állatból csak 20 él a világon

Különleges esemény történt egy romániai magánállatkertben: egy rendkívül ritka hibrid nagymacska, egy liger (az oroszlán és a tigris keresztezéséből született állat) látta meg a napvilágot. A májusi születésű kölyök apja oroszlán, anyja pedig tigris volt – a világon jelenleg mindössze 20 ilyen egyed él.

Liger kölyök született az állatkertben

Forrás: Monitorul de Suceava 2.0/Facebook

A kis állat a Goliath nevet kapta, és most kilenchetesen már kicsattan az egészségtől – pedig nem indult könnyen az élete. Koraszülöttként jött világra a Suceava megyei Zaharești településen található magánállatkertben. Az anyja elutasította, így mesterséges táplálásra szorult: kezdetben tejport kapott, majd fokozatosan áttértek a szárnyashúsra.

Liger kölykök: csak az egyikük maradt életben

A legszívfacsaróbb részlet: Goliathnak volt egy testvére is, egy nőstény liger, de ő sajnos nem élte túl a születést. Az állatorvos, Gabriel Gașpar folyamatosan felügyeli a kis túlélőt, és elmondása szerint Goliath jól fejlődik, egészséges és kíváncsi.

A liger nem fordul elő természetes környezetben, kizárólag fogságban jönnek létre ezek a hibridek, és már csak emiatt is rendkívül ritkák és különlegesek. A most született Goliath tehát valóban ritka kincs – ugyanakkor emlékeztet is arra, milyen törékeny az élet, még a természet legnagyobb ragadozói esetében is.