A lila titok, amitől megőrül az USA, most Magyarországra is megérkezett!

A McDonald’s Magyarországon is bevezette az Egyesült Államokban már népszerű Grimace Shake-et, egy áfonyás ízű italt, amely csak korlátozott ideig érhető el. Az ital nevét a gyorsétteremlánc egyik legrégebbi, lila kabalafigurájáról, Grimace-ról kapta, aki most Magyarországra is „látogat” egy marketingkampány keretében – írja az Origo.

A McDonald’s új, limitált ideig kapható Grimace Shake-je áfonyás ízben érkezett Magyarországra, egyedi promóciós pohárban és szívószállal.

Forrás: mcdonalds.com

Limitált lila shake a Mcdonald'snál

Az amerikai premierje 2023 nyarán volt, Grimace 52. születésnapját ünnepelve, és gyorsan népszerűvé vált. A hazai bevezetésben a különleges shake egyedi, promóciós pohárban és szívószállal vásárolható meg, kizárólag 0,41 literes kiszerelésben, amíg a készlet tart.

