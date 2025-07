Mosóháztúra a Káli-medencében – 6 rejtett hely, amit látnod kell

„Az első ilyen mosóházra Köveskál község közepén a Bozót utca 89. sz. alatt figyeltem fel…A másodikat Taliándörögd községben találtam, a Kossuth utca 389. sz. ház előtt. A házikó a Köveskálinál alacsonyabb, viszont hosszabb. Ma már nincs benne víz, mert azt felhasználták a helyi vízvezetékhez, az építmény azonban szerencsére megmaradt. Ebben a padok betonból készültek.

A harmadikat és a legszebbet, a Nevegy-völgy (Zánkától Mencshelyig nyúlik el ez a szép mélyedés) legkisebb községében Óbudaváron láttam, a község déli végén. Itt az utolsó háztól egy gyalogút vezet le az ún. Kupa-völgyben látható, 48-as helyrajzi számú mosóházhoz. Igen szép és jó karban álló építmény, bevágva a pannóniai agyagból álló domboldalba. Belsejében négy hatalmas, vastag tölgyfaoszlopon állanak a deszkák és remek, tiszta a forrása, amely az épület északi falánál fakad föl és rendkívül bőven ontja kristályos, hideg vizét. Olyan szép ez az egész építmény, a kellemes fás környezetben, hogy amikor védettségére került sor, elhatároztam, hogy a forrást külön is védetté kérem nyilvánítani.”

(Forrás: Arcanum/Műemlékvédelem, 1980/Zákonyi Ferenc/likebalaton.hu)

Taliándörögd mosóház

Fotó:kozepkoritemplom.hu

A megmaradt mosóházak közül az Óbudavári, a Nivegy-völgyben található, az egyik legszebb és legtermészetesebb környezetben. Az egykori boltíves mosóház szinte beleolvad a domboldalba, körülötte pedig a helyiek egy gondosan megőrzött pihenő- és piknikező parkot alakítottak ki. A Mosó-patak vize itt kristálytiszta és iható lenne, ha nem szennyeznék szeméttel – erre egy figyelmeztető tábla is felhívja a figyelmet.

Gyönyörű környezeten áll az Óbudavári mosóház

Fotó: likebalaton.hu

Óbudavári mosóház

Fotó: likebalaton.hu

A kővágóörsi mosóház az 1700-as évek elején épült permi vörös homokkőből, a Burnót-patak partján. Egészen a második világháborúig használták, majd 2005-ben eredeti anyagából szépen felújították. A forrásvízzel táplált épület ma is áll, a környék egyik legkülönlegesebb múltidéző helyszíne. A belsejében pallókon állva mostak, a víz egy résen keresztül áramlott be és ki. Egykor közvetlenül mellette működött a falu vágóhídja is, így a mosás és a húsfeldolgozás váltotta egymást a helyszínen.