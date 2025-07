Öt éve színezi a falut a művészet – Jubileumot ünnepel az UzsArt Művésztábor

Ünnepi hangulatban telt a jubileumi UzsArt művésztábor megnyitója, ahol a résztvevők és vendégek együtt idézték fel az elmúlt öt év legemlékezetesebb pillanatait. A köszöntők sorában elhangzott: az UzsArt már jóval több, mint egy nyári esemény, a művészet révén mára a település egyik legfontosabb kulturális hagyományává vált. A megnyitón nemcsak a szervezők és a művészek osztották meg gondolataikat, hanem a helyi közösség is jelen volt, amely öt éve nyitott szívvel fogadja az alkotókat. A most induló tíz nap ismét teret ad a kreativitásnak, az együttlétnek és annak a különleges hangulatnak, amely már védjegyévé vált az UzsArt eseményeinek.

A művészet Uzsán nem csupán alkotás, hanem élő kapcsolat az emberek között is

Fotó: Uzsa Község Önkormányzata

A művészet itt közösséget és párbeszédet teremt

A polgármesteri köszöntő szavai jól összefoglalták Uzsa jövőképét: nem a tömegturizmusban látják a fejlődés kulcsát, hanem a kulturális értékek megőrzésében és továbbadásában. Táborosi László polgármester hangsúlyozta, hogy a művészet és a közösségépítés kéz a kézben jár – ezt a szándékot tükrözi az UzsArt művésztábor is, amely öt éve nyújt inspiráló közeget a hazai és nemzetközi alkotóknak. A falu különleges adottságai a természeti környezet, a nyugalom és az emberi közvetlenség ideális hátteret biztosítanak az elmélyült munkához, de ugyanígy teret adnak a közös élményeknek is.

Az idei tíznapos tábor ideje alatt a résztvevők nemcsak egymással, hanem a helyiekkel is szoros kapcsolatba kerülnek: a programok között szerepel közös piknik, szabadtéri mozi, táncház, nosztalgiakoncert, sőt, egy miniszteri látogatás is. A cél, hogy ezek az alkalmak valódi találkozásokat hozzanak létre, és ne csak a művészek, hanem a vendégek és az uzsaiak között is. Az önkormányzat és a közösség egyaránt szeretettel és barátsággal fogadja az ideérkezőket, a tábor pedig így válik egy olyan térképponttá, ahol művészet, kultúra és emberi kapcsolódás együtt épít valami maradandót. Az alkotás nem zárvány itt, hanem párbeszéd, jelenlét és egyfajta nyitott együttlét, amely méltón ünnepli az UzsArt ötödik jubileumát.