Negyedik alkalommal rendezik meg a Kenese ArtFesztet

A Kenese Art Feszt célja, hogy minden korosztálynak – gyermekes családoknak, fiataloknak és felnőtt látogatóknak egyaránt – tartalmas és színvonalas kulturális élményt kínáljon. Az idei évben 5 nap alatt 10 különböző helyszínen összesen 40 program várja a művészet iránt érdeklődőket: a klasszikus, könnyű- és népzenei koncertektől kezdve hangszer- és táncbeavatókon át a kézműves foglalkozásokig.

A művészeti fesztivál megnyitóján borkóstolásra is lesz lehetőség

Fotó: Napló-archív

Folytatódik a fesztivál egyik legnépszerűbb programja, a helytörténeti séta is, amely során a helyiek és nyaralók egyaránt felfedezhetik Balatonkenese rejtett értékeit. Második alkalommal rendezik meg a tavaly hagyományteremtő céllal indított Kenese Placc – Kézműves Vásár és Mindenki Színpada eseményt is, ahol helyi alkotók és fellépők mutatkozhatnak be.

Összművészeti fesztivál Balatonkenesén

Balatonkenese számos művész és alkotó otthona, vagy kötődésük révén fontos helyszín számukra. Az ő kezdeményezésükre jött létre a fesztivál, amelynek egyik fő küldetése, hogy a művészet közösségépítő erejével szólítsa meg elsősorban a fiatalokat és családokat, és gazdagítsa a település nyári programkínálatát.

A fesztiválnapok reggeli mozgásprogramokkal indulnak – jógával, funkcionális gerinctréninggel vagy harcművészeti (karate) bemutatóval –, napközben pedig számos kreatív és közösségi foglalkozás zajlik, mint például ékszerkészítés, hímzés, makramé, batikolás vagy papírmozaik. Emellett lesz közös népdaléneklés, mini citeratábor (CiTerasz), kiállításmegnyitó és természetesen a népszerű helytörténeti séták sem maradnak el.

Újdonságként idén balatoni verses percek is színesítik a kínálatot, ahol a résztvevők akár saját kedvenc költeményüket is felolvashatják. A Kenese Klub előadásain keresztül betekintést nyerhetünk például a római kori Balaton világába vagy Egry József, „a Balaton festője” művészetébe.

Az esték a zene és a tánc jegyében telnek: klasszikus, jazz, pop, latin és népzenei koncertek mellett DJ-estek és táncbeavatók is várják az érdeklődőket. A fellépők között helyi, környékbeli elismert művészek, valamint fiatal tehetségek is szerepelnek.