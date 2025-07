Művészetek Völgye Fesztivál 3000 programmal, tematikus udvarokkal

Minden eddiginél gazdagabb programkínálattal várja a látogatókat a 34. Művészetek Völgye Fesztivál, amely július 18-án az ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. A tíznapos összművészeti esemény több mint 3000 programmal, új helyszínekkel és olyan kezdeményezésekkel várja a közönséget, mint a saját színházi előadás, kortárs képzőművészeti tárlatok, tematikus udvarok vagy épp fenntarthatósági programok.

A Művészetek Völgye nyitónapján Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Navracsics Tibor a Sport Garden elnevezésű tematikus udvarban kerékpárra pattant

Fotó: Facebook/Navracsics Tibor

A megnyitón jelen volt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő is, aki a fesztivál térségre gyakorolt hatásáról beszélt.

– Látom, hogy ez a fesztivál mit jelent ennek a vidéknek, és azt is, hogyan fedezik fel újra és újra ezt a tájat az ország más részeiből érkezők – emelte ki a miniszter, majd így folytatta: – A Művészetek Völgye Fesztivál túlmutat a kultúrán is, hiszen a kultúra nemcsak szórakozás, hanem a gazdaság egyik fontos tényezője is. Munkahelyeket teremt, hozzájárul a térség fenntarthatóságához, és olyan gazdasági modellt kínál, amely miatt egyre többen döntenek úgy, hogy itt maradnak vagy épp ideköltöznek – mondta a miniszter. Navracsics Tibor azt is kiemelte, hogy az Aktív Magyarországért program is helyet kapott a fesztiválon, amelynek célja, hogy az embereket mozgásra, természetjárásra és aktív életmódra ösztönözze: – Bízom benne, hogy az idelátogatók nemcsak a kultúrával, hanem az Aktív Magyarország szemléletével is megismerkednek, és így a jövő aktív támogatói is lehetnek – zárta szavait a miniszter.

A sport és közösségi élmény fontosságát hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki idén először látogatott el a fesztiválra. – A sport egyfajta belső honvédelem – ahogy egy országnak szüksége van az erejére, úgy az egyénnek is kell egy erős test és lélek, hogy meg tudja őrizni a saját értékeit – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter külön kiemelte a Sport Garden elnevezésű tematikus udvar fontosságát, ahol délelőtt mozgásprogramok, délután pedig ismert sportolók és közéleti szereplők gondolatai várják a látogatókat: – Örömmel látom, hogy a Művészetek Völgye befogadja a sportot, ezt a műfajokon kívüli, mégis közösségépítő elemet. Így lesz teljes az élmény: kultúra a léleknek, mozgás a testnek – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.