Sötétségbe borul a világ, készülj a napfogyatkozásra!

Nem kell csillagászrajongónak lenned ahhoz, hogy lenyűgözzön a természet egyik legkülönlegesebb jelensége, a napfogyatkozás. Bár a teljes sötétség ezúttal elkerül minket, 2026. augusztus 12-én Magyarország is részese lesz a látványosságnak, de nem mindenhol egyformán. A legutóbbi teljes napfogyatkozás Magyarországról 1999. augusztus 11-én volt megfigyelhető, és még ma is sokan emlékeznek rá, milyen drámai élményt nyújtott a nappali sötétség. Az ország nyugati és déli részén lehetett a legjobban megfigyelni, ahogy néhány percre teljesen eltűnt a Nap az égboltról. Ez volt az első ilyen esemény több mint 150 év után, és a következő, Magyarországról teljes egészében látható napfogyatkozásra 2081-ig kell várni, de addig is jön a részleges, ami szintén óriási élményt kínál!

A napfogyatkozás jövőre augusztus 12-én késő délután, napnyugta előtt lesz, így a látvány különösen drámai lehet

Napfogyatkozás Magyarországon: itt látszik a legtöbb, itt a legkevesebb

A 2026-os napfogyatkozás során a Hold csak részben takarja el a Napot hazánkból nézve, de még így is komoly látványra készülhetünk, különösen az ország nyugati felén. A legnagyobb takarás Sopron környékén lesz, ott a napkorong akár 80 százaléka is eltűnik rövid időre. Győr körül 73 százalék, míg Budapesten már „csak” 56 százalék lesz a lefedettség. Kelet felé haladva egyre csökken az élmény: Debrecenben például alig 39 százalékban lesz látható a Hold által kitakart napkorong – írja a köpönyeg.hu.

Veszprém vármegyében a Nap körülbelül 65,8 százaléka lesz eltakarva a Hold által. Ez azt jelenti, hogy a napkorong több mint kétharmada eltűnik a látóhatárról!

Mikor érdemes figyelni?

A napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én késő délután, napnyugta előtt lesz, így a látvány különösen drámai lehet Veszprémben:

Kezdés: 19.23:23-kor

Maximum: kb. 20:01-kor, ekkor a Nap mintegy 65,8 %-ban lesz elfedve

Vége: kb. 20.01-kor ér véget.

A napkorong alacsonyan áll majd az égen, ami még különlegesebbé teszi a fényviszonyokat.

Fontos: ne nézzünk bele védelem nélkül!

A részleges napfogyatkozás megfigyeléséhez speciális védőszemüveg szükséges, vagy vetítéssel (pl. lyukasztott papírlap segítségével) ajánlott követni az eseményt. Egy sima napszemüveg nem elégséges, komoly szemkárosodást okozhat a direkt ránézés.