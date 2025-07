NAV-osnak adták ki magukat, milliókat csaltak ki

A csalók valósnak tűnő ingatlanhirdetéseket tettek közzé, és azt állították, hogy bennfentesként el tudják intézni a licitálást. A NAV nevével visszaélve hivatalosnak látszó dokumentumokat is bemutattak, hogy meggyőzzék az áldozatokat. Az előleg befizetése után azonban eltűntek, az ingatlanokat pedig más vette meg, vagy soha nem is kerültek árverésre.

A csalók nem aprózták el: meggyőző árverési ajánlatokat dobtak be a piacra, hivatalosnak tűnő papírokkal, bélyegzővel, pecséttel és a NAV nevével. Azt ígérték, hogy bennfentesként segítenek „elintézni” a licitet, csak egy kis előleg kell, hogy biztosra mehess. Az ajánlatok túl szépek voltak ahhoz, hogy igazak legyenek – de sokan így is bedőltek. Volt, aki lakásra, más üzlethelyiségre vagy nyaralóra vágyott. Átutalták a milliós összegeket, majd bizakodva várták, hogy érkezik az árverési értesítő, de nem jött. Helyette csak a csend, a csalók pedig felszívódtak. Az ingatlanok többsége sosem volt árverésen, vagy már más vevőé lett. A hatóságok szerint a csalók ügyesen építettek a kapzsiságra és a sürgetés pszichológiájára. A NAV nevével visszaélve azt a látszatot keltették a 2015-ös esetek elkövetői, hogy minden hivatalos, csak gyorsan kell dönteni. A módszer működött, több károsult is súlyos pénzeket veszített.

Fontos tanulság: hivatalos árverésre mindig a NAV saját oldalán jelentkezzünk: https://arveres.nav.gov.hu/

Ha valaki elintézést ígér, előleget kér vagy furcsán sürget, jobb, ha azonnal gyanút fogunk. Az ilyen ajánlatok mögött ritkán van valódi lehetőség, de annál gyakrabban bűncselekmény. Ingatlant csak tiszta forrásból, elővigyázatosan vásároljunk, különben nem lakás, hanem tanulópénz lesz belőle.