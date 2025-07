Navracsics Tibor: Budapest nem teljesíti kötelezettségeit – konszolidációs terven dolgoznak

Fokozódik a feszültség Budapest és a kormány között, miközben Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy konszolidációs tervet készít a főváros működésének stabilizálására. A miniszter szerint a főváros a leggazdagabb magyar település, mégsem hajlandó teljesíteni a törvényben előírt kötelezettségeit – különösen a szolidaritási hozzájárulás megfizetését.

Feszültség a főváros és a kormány között – Navracsics Tibor konszolidálná Budapestet

„Navracsics úgy fogalmazott: Budapest ebből politikát csinál, és egy kicsit túszává válik a többi önkormányzatnak.”

Hozzátette, a terv célja, hogy Budapest visszakaphassa költségvetési mozgásterét, különös tekintettel a közösségi közlekedés fenntartására.

A Veszprémben is politizáló miniszter szavaiból kiolvasható a politikus régiós szemlélete, amely nem csak a fővárosra koncentrál, hanem az ország többi településére is – Veszprémtől Nyíregyházáig. Veszprém városa Navracsics munkássága révén továbbra is országos politikai súllyal bír, a térség pedig stabilitást képvisel az országos önkormányzati viszonyokban.

A Versenyképes Járások Program azt is bebizonyította, hogy ellenzéki és kormánypárti városok is együtt tudnak működni!

A képviselő szerdán a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kezdte a napot, ahol a Versenyképes Járások Program fejleményeiről beszélt, mivel a támogatási igényekkel kapcsolatos döntésekkel a program a megvalósítási szakaszához érkezett! -írta meg Facebook bejegyzésében a politikus.

Karácsony optimista, a kormány kivár az 50 milliárdos kompenzáció ügyében

A kormány korábban 12 milliárd forintot ígért Budapest közösségi közlekedésére, de a DK által emlegetett 50 milliárdos kompenzációról Gulyás Gergely nem nyilatkozott.

Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre optimista: szerinte a főváros augusztus végéig működőképes, és bízik a kormány támogatásában. A kormány viszont óvatos: egyeztetés csak akkor lesz, ha szükséges.