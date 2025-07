Izzadunk, üvöltünk, imádjuk – ez a nyári koncertélet

Van valami egészen különös abban, amikor az ember 35 fokban, egy poros mező közepén, fejünkön egy világító napszemüveggel és fél liter izzadtsággal próbálja túlénekelni a kedvenc zenekarát. A nyári koncertek nem csupán zenei élmények – ezek túlélőtúrák papucsban.

nyári koncertek: nincs ehhez fogható érzés

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Nyári koncertek: nincs ehhez fogható érzés

Egy-egy refrén alatt elveszíted a hangod, a barátaidat, de talán még az önbecsülésedet is, amikor a táncnak induló mozdulatod inkább egy megbicsaklott gólyára emlékeztet. És mégis: valahogy itt a legjobb magadnak lenni. A kedvenc dal első akkordjától mindenki egy nagy, izzadt, boldog közösséggé válik. Mert nincs is annál szebb, mint amikor a naplementébe ordítod, hogy „soha nem érhet véget”! Aztán persze véget ér, de másnap már nézed is, hol lesz a következő.