Befejeződött az arácsi háziorvosi rendelők felújítása

Balatonfüred arácsi városrészében teljeskörűen felújították az orvosi rendelőket – mind az épületet, mind az orvosi műszerparkot. A fejlesztés 99,9 millió forint európai uniós támogatásból valósult meg, a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

A külső és belső korszerűsítésen túl megújult az orvosi rendelők műszerparkja is

Fotó: Füred Tv/Csorba Kata

Korszerűsített orvosi rendelő épület Arácson

A beruházás kedvezményezettje a Balatonarácsi Református Egyházközség volt, amely a városrész közösségi életének régóta aktív szereplője. Az egyházközség célja a meglévő, helyi védelem alatt álló épület részleges korszerűsítése és akadálymentesítése volt.

Az orvosi rendelő a Lóczy Lajos utca 64. szám alatt található, mintegy 234 m²-es, műemléki környezetben álló ingatlan. Az épület eredetileg az 1900-as évek elején épült, és több átalakításon is átesett, míg végül orvosi rendelőként kezdett működni. A mostani beruházás során a külső és belső korszerűsítésen túl kert- és parképítési munkák is zajlottak.

A fejlesztés megőrizte az épület funkcionálisan elkülönített, önálló bejáratú egységeit: a felnőtt- és gyermekorvosi rendelő külön-külön közelíthető meg. A felnőttrendelőben új kezelőhelyiség létesült, amely önállóan is üzemeltethető. Emellett akadálymentesített, közös használatú mosdót is kialakítottak, csempeburkolattal.

A gyermekrendelő szintén kapott egy akadálymentesített, pelenkázóval is ellátott mosdót. Emellett egy szociális blokkot is kiépítettek az ott dolgozók számára, benne külön öltözővel és mosdóval. Újdonság, hogy a védőnő számára is külön helyiséget hoztak létre, amely közvetlenül a váróból nyílik.

A váróterem barátságosabb lett: épített ülőpad és gyermekkuckó is helyet kapott, ezzel is kényelmesebbé téve a várakozást.

Az épület környezete szintén megújult: térkő burkolat készült, új parkolók épültek, és körben térköves járda készült. A csapadékvizet – mind a burkolatokról, mind a tetőről – zárt rendszer vezeti el, amely az Arácsi-Séd patakba torkollik. A fűtést korszerű elektromos levegő-levegő hőszivattyúk és fűtőfóliák biztosítják.

A projekt részeként az orvosi műszerpark is megújult: a szükséges eszközöket 2024 novemberében szerezték be, míg az építési munkálatok 2024 júliusában zárultak le. A beruházás a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázati felhívás keretében valósult meg. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy Arács lakói korszerű, akadálymentes környezetben vehessék igénybe a háziorvosi és gyermekorvosi ellátást, valamint a védőnői szolgáltatásokat – méltó módon, egy, a közösségért hosszú ideje sokat tevő egyházközség közreműködésével.