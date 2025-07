278 őzgida menekült meg – elindult az országos gidamentés program

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet égisze alatt és az Országos Magyar Vadászkamara támogatásával 2024 novemberében alakult meg a Drón Szakbizottság, amely a drónok magyar vadgazdálkodásba való bevezetését tűzte ki céljául. Már korábban megjelent publikációkban is kiemeltük, hogy eme eszközök használata milyen sokrétű lehet. Idén tavasszal egy országos őzgida- és fészekalj mentési akciót hirdettünk, amelyhez minden vármegyei vadászati érdekképviseleti szervezet önként csatlakozott – közölte az omvk.hu.

Őzgida- és fészekalj mentési program: Mentsük meg a vadakat

Forrás: omvk.hu

Az idei évben kísérleti jelleggel indult el a őzgida- és fészekalj mentési program, és már most látszik, hogy az eredmények biztatóak. A tapasztalatok szerint az őzgidák két-két és fél hetes korukig mozdulatlanul lapulnak a fűben, és semmilyen riasztóeszköz – legyen az akár ultrahangos – nem készteti őket menekülésre. Éppen ezért a kaszálás során csak célzott, tudatos módszerekkel lehet megelőzni a veszteségeket. Ennek leghatékonyabb módja továbbra is a kiszorító kaszálás, melyet megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező vadriasztólánc, illetve a mostanra egyre szélesebb körben használt hőkamerás drónok egészítenek ki. Ezekkel a technológiákkal már hajnalban, a munkák megkezdése előtt fel lehet kutatni a rejtőző vadakat.

Az akciót az Agrárminisztérium tavasszal hirdette meg, és örömteli volt látni, hogy minden vármegyei vadászati érdekképviseleti szervezet önként csatlakozott a kezdeményezéshez. A mentési munkák során folyamatos egyeztetés zajlott a földhasználókkal, akik sok esetben aktívan segítették a szakemberek munkáját. A megtalált gidákat nemcsak biztonságos helyre vitték, hanem minden esetben regisztrálták is őket, sőt, az egyedeket jelölőbilétával is ellátták – ezzel biztosítva, hogy életútjuk a későbbiekben is nyomon követhető legyen. Ez a rendszeres adatgyűjtés hosszú távon komoly segítséget jelenthet a vadgazdálkodásban, hiszen pontosabb képet ad az állomány alakulásáról, túlélési esélyeiről és a mentések hatékonyságáról. A projekt sikere azt mutatja, hogy összehangolt munkával valódi előrelépés érhető el a természetvédelem és a vadgazdálkodás területén.