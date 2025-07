Holnap kezdődik a 13. Paloznaki Jazzpiknik

Ez a bájos Balaton-felvidéki falu nemcsak a Paloznaki Jazzpiknik otthona, hanem egy életérzésé is – ahol természet, kultúra és közösség harmóniában találkozik. A 13. alkalommal megrendezett fesztivál ismét bebizonyítja: egy esemény lehet környezettudatos, mégis sokszínű; elegáns, mégis szabad – és mindeközben családbarát, inspiráló, és igazán élő.

13. alkalommal rendezik meg a Paloznaki Jazzpikniket

Fotó: archív

A Jazzpiknik nem csupán a ritmusokról szól – hanem arról is, hogy felelősségteljesen ünnepeljünk. Az ország egyik legzöldebb zenei eseményeként a szervezők idén is a Zöldövezet Társulással karöltve dolgoznak a fenntarthatóságért. MOHU visszaváltási rendszer, újratölthető poharak, Repont-állomások, bringatárolók, magas szintű szelektív hulladékgyűjtés és edukatív gyerekprogramok segítenek abban, hogy minden résztvevő részese legyen egy tudatosabb fesztiválélménynek.

Világsztárok a Paloznaki Jazzpikniken

A 2025-ös line-up ismét világszínvonalú: Paloznakra érkezik Zaz, a francia sanzon királynője, a Grammy-díjas Judith Hill, a slágergyáros Lukas Graham, az olasz soul-legenda Mario Biondi és a legendás Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay is. A Lehmanns Brothers és a Deladap szintén színpadra lépnek, miközben négy különböző helyszínen váltják egymást a jazz, soul, funk és pop előadók – no meg az esti DJ-szettek, melyek mezítlábas táncra és balatoni naplementékre csábítanak.

A Jazzpiknik a család minden tagjának szól – a legkisebbeknek is. A Gyermekudvar önfenntartó játékai, környezettudatos programjai és érzékenyítő foglalkozásai segítenek abban, hogy már a jövő generációja is felelősen kapcsolódjon a világhoz. Idén is kiemelten támogatják az Együtt az Autistákért Alapítványt – most az "Auttalent 2025 – Együtt a tehetségekért" programot –, valamint a Paloznak Jövőjéért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika javára is gyűjtést szerveznek.

Újdonság a fesztiválon

Az MBH Bank Bordivat Udvar egy izgalmas újdonság: hazai és nemzetközi tervezők mutatják meg, hogyan lehet a divat is fenntartható. A helyszín háziasszonya Puskás-Dallos Bogi, a kifutón pedig nemcsak neves modellek, de a Győri Balett és a Magyar Állami Operaház táncművészei is feltűnnek. A Banana Moon monacói fürdőruháitól Merő Péter high-end darabjaiig minden kollekció egy újabb történetet mesél el. A divathoz pedig bor is dukál: a Balatoni Körrel közösen rendezett borkóstolókon felfedezheted a régió legizgalmasabb ízeit.