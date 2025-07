A Bakonytól Skóciáig – a népszerű tetoválóművész kiállításon mutatja meg, mit tud (galéria)

A pápai tetoválóművész eredetileg autószerelőnek készült, ám már fiatalon megmutatkozott kivételes kézügyessége és tehetsége. Tamás veszprémi származású, Laluk Róbert tetoválómester támogatásával itt merült el ebben a világban, majd éveken át tanult, fejlődött.

A pápai tetoválóművész, Ikits Tamás (balra) és Laluk Róbert tetoválómester

Fotó: Szűcs Krisztián

A pápai tetoválóművész külföldön is sokat dolgozott

Tamás nem mindennapi életét tavaly októberben mutattuk be, cikkünkben mesélt a Skóciában, Edinburghben töltött három évéről, ahova később tíz évig rendszeresen visszajárt, hogy külföldi vendégeit is tetoválja. 2012-ben párjával, Andreával közösen nyitották meg saját szalonjukat, amely azóta is működik.

A most megnyílt kiállítás két termében Tamás művei és inspirációi kaptak helyet. Az első helyiségben saját tetoválásait láthatjuk, kiegészítve azokkal a személyes történetekkel, amelyek az adott művekhez kapcsolódnak. Ezek nem csupán képek, hanem sorsok, élmények, érzések lenyomatai.

A termekben saját alkotások és inspirációk kaptak helyet

Fotó: Szűcs Krisztián

– Szeretem azokat a tetoválásokat, amelyek mögött személyes történet van. Ha ránézek egy képre, egyből eszembe jut az ember, a pillanat, a kapcsolat. A tetoválás nemcsak dísz: öröm, ima, kapcsolat és önkifejezés is – vallja Tamás, aki a legemlékezetesebb munkái között említi azt a közel tízórás projektet, amikor egy budapesti zenész mellkasára készített színes rózsákkal díszített koponyát.