Erős a verseny a kereskedelemben 14 perce

Csődbejelentés után bezárás várhat több tucat Pepco üzletre – Már a túlélés a cél a népszerű üzletláncnál

Csődvédelmet kért a Pepco német leányvállalata, miközben a cég harmadik negyedéves árbevétele 7,7 százalékkal nőtt. Az átszervezés következtében a 64 németországi boltból többet be is zárhatnak. Magyarországon 2024-ben online támadás érte a vállalatot, amelynek során nagyjából 15 millió euró veszett el, ennek ellenére nem mi vagyunk a leggyengébb (áruház)láncszem, a Pepco célja, hogy csak olyan piacokon növekedjen, ahol hosszú távon is stabil nyereséget érhet el.

A Pepco egy lengyel alapítású, közép- és kelet-európai diszkont kiskereskedelmi lánc. A Pepco Group több mint 4 900 üzlettel van jelen 20 országban, és havonta körülbelül 50–57 millió vásárlót szolgál ki. A kínálat elsősorban gyerek-, női és férfiruházat, olcsó lakberendezési kellékek, háztartási tárgyak. Célközönsége főként kis költségvetésű családok, akik praktikus, de trendkövető termékeket keresnek magas ár-érték arányban; hazánkban az üzletlánc stabilan népszerű. A Pepco 73 bolt bezárása után is erős marad Közép-Európában

Forrás: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel A Pepco keleti üzletei jól teljesítenek Jelenleg a Pepco Group három márkát üzemeltet: Pepco, Dealz és Poundland, bár 2025 nyarára kiszállnak a Poundlandből és az ír Dealzből. Ennek egyértelmű okai vannak, és a döntés alátámasztható a kereskedelem visszaesésével. A Pepco saját üzleteinek árbevétele 2024-re közel 2 milliárd euróra emelkedett, a cégcsoport – amely 2020-ban még „csak” 3,5 milliárd eurós összbevételt könyvelt el – nem tudta tartani minden márkájánál ezt a növekedési ütemet. A kelet-európai Pepco boltok stabilan húznak, de a nyugati nyitások – különösen Ausztria és Németország – nem hozták az elvárt számokat. Két évvel ezelőtt még kétezer új üzlet megnyitását tervezte a német piacon, most mégis fizetésképtelenséget jelentett be a Pepco boltokat üzemeltető német leányvállalat. A Pepco Group arra hivatkozik, hogy ugyan Európa-szerte profitál az alacsonyabb árakra érzékeny vásárlók spórolási szokásaiból, ám nagyon intenzív a nyomás az iparcikk-kereskedők versenyében, ezért változtatnia kell. A Pepco kivonulása Ausztriából: tanulságos bukás egy telített piacon A Pepco Austria GmbH ezért 2024 februárjában úgy döntött, hogy visszalép az osztrák piacról, és csődeljárást kezdeményez. A kivonulás hátterében több egymást erősítő tényező áll. A cég nem tudta elérni a kívánt nyereségszintet, a befektetések nem térültek meg kellő mértékben. Ezt súlyosbította, hogy az osztrák piacra lépéstől kezdve magasabb működési költségekkel kellett szembenézniük: a bérek, bérleti díjak és általános üzemeltetési költségek lényegesen meghaladták a kelet-európai átlagot.

A döntés következménye súlyos volt: az összes osztrák üzlet – összesen 73 bolt – bezárt, és mintegy 680 alkalmazott vesztette el állását. A Pepco 2021 szeptemberében lépett be az osztrák piacra, vagyis alig két és fél év után kényszerült teljes visszavonulásra. Magyarországon a Pepcónak mintegy 250 üzlete van országosan, ebből Veszprém megyében a következő településekben: Veszprém (három üzlettel)

Balatonalmádi

Balatonfüred

Ajka

Várpalota

Pápa

Tapolca

Zirc Itthon úgy néz ki, folyamatosan keresnek értékesítői és boltvezetői munkatársakat gyakorlatilag minden állomásukra. Ez jó előjelnek számít, főképp a közölt mutatók alapján úgy tűnik, mi, magyarok elégedettek vagyunk az üzletlánccal.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!