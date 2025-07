Amikor egy sms megváltoztatja az életed – ilyen volt a Pont Ott Parti Veszprémben (galéria, videó)

Pont ott parti a Gyárkert Kultúrparkban! A programok már kora este elkezdődtek. 18 órakor a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd kezdetét vette a Pannon Challenge, ahol játékos feladatok, ajándékok és közös élmények alapozták meg az este hangulatát. A bulihoz DJ Yamina szolgáltatta a zenét, aki 19:30-ig pörgette a legjobb nyári slágereket.

Pont ott parti: több ezer diák várta az életet megváltoztató sms-t

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

De az este csúcspontját kétségkívül a 20.00 óra jelentette, amikor a színpaddal szembeni hatalmas LED-kijelzőn végre megjelentek a várva várt 2025-ös ponthatárok. Több mint 95 ezer diák kapott sms-t országszerte, de Veszprémben ezt élőben, közösségben lehetett átélni – örömkönnyekkel, ujjongással, pacsikkal és spontán táncokkal.

Pont Ott Parti a Gyárkert Kultúrparkban

Az ünnepi pillanatokat megható és lelkesítő beszédek kísérték:

Dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese és Dr. Hankó Balázs miniszter is személyesen üdvözölte az újonnan felvett hallgatókat, kiemelve: az előttük álló egyetemista évek nemcsak tanulásról, hanem élethosszig tartó barátságokról, közösségi élményekről, szakmai és emberi fejlődésről is szólnak.

A rektor, Dr. Abonyi János köszöntőjében még egy könnyed, slam-poetry-szerű, T. Danny stílusára hajazó monológgal is meglepte a közönséget. Azt üzente: „Megmondtam, de ti nem hittétek. Tényleg semmi esélyt ítélkeztek. (…) De bekerültem, és most már itt vagytok ti is, új egyetemisták – ez a nap rólatok szól!”

És ha már T.Danny – 20:30-tól élő koncerttel robbantotta be az est hátralévő részét, amivel méltó lezárása lett ennek az érzelmes, izgalmas és felszabadító napnak. A több ezer résztvevő együtt ünnepelhetett, együtt örülhetett – és együtt indíthatta el azt az életre szóló kalandot, amit úgy hívnak: egyetem.