Főúri kastélyból pszichiátria, majd szellemtanya lett (+ galéria)

A Somló hegy közelében, Dobán, egy hatalmas park ölelésében áll egy kastély, amely valaha egy grófi család nyaralója volt, majd évtizedeken át pszichiátriai intézetként szolgált. A dobai Erdődy-kastély nemcsak építészeti értékei miatt különleges, hanem a benne és körülötte zajló történetek miatt is, amelyek mára szinte teljesen feledésbe merültek. Az épület 2020 óta üresen áll, miután a tetőszerkezet állapotára hivatkozva egyik napról a másikra elköltöztették a betegeket. Néhányukat állítólag csak hajléktalanszállón tudták elhelyezni.

A szebb napokat látott kastély, ahol egykor pszichiátriai intézet működött

Forrás: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

A klasszicista stílusú kastélyt 1839-ben építtette Erdődy Károly gróf, a terveket Charles Moreau francia építész készítette, a kivitelezés pedig nemzetközi csapattal zajlott: olasz, horvát, morva mesterek is dolgoztak a fényűző nyaralón. A kastélyt a Somlóvár egykori köveiből is építették – szinte beleépült a történelem. A homlokzat dór és jón oszlopai még most is lenyűgözőek, ahogy a növényháznak szánt déli csarnok mozaikpadlója is, amely a családi címerrel díszített.

Pszichiátriai intézet egzotikus fákkal

A kastély parkja sem mindennapi: Charles Moreau angolkertet álmodott ide, vadaskerttel, egzotikus fákkal, a táj adottságait zseniálisan kihasználva. A tulipánfa, a fekete dió, a babérlevelű tölgyek máig őrzik a múlt emlékeit – és talán azokat a suttogásokat is, amelyek az épület falai közül kiszűrődtek a pszichiátriai korszak idején.

Ma a kastély csendben pusztul. A lovarda és a nővérszállás is üres, a bejáratokat lezárták, de az urbex közösség már rég felfedezte magának. A folyosókon még ott a múlt nyoma: kórházi ágyak, orvosi feljegyzések, személyes tárgyak. Az épületben járva furcsa kettősség érződik, a főúri pompát idéző részletek és az elhagyott kórházi kellékek keverednek egymással. A természet lassan visszahódítja, amit az ember magának épített.

A dobai kastély lassan az enyészeté lesz. Egyik nap még emberekkel volt tele, a következőn már csak a szél süvített a szobákban. Talán a legnagyobb kérdés az: mi lesz a sorsa? Múzeum, luxusszálló, vagy örökre egy „szellemkastély” marad a Somló tövében?