Hanghíd a múltból 1 órája

A rádiózás évszázada régi fotókon és királyi képen (+ galéria és videó)

Százéves és kevésbé régi képeket válogattunk ki a Fortepan gyűjteményéből, mindegyiken a hanghídként szolgáló szerkezet látható. A rádió, amely alatt egy vevőkészüléket értünk, régóta életünk része, ma is, csak más módon, mint egykor. Most a régi formáit mutatjuk be.

A régi rádió olyan, mint egy időkapszula, emlékeztet arra, hogy máig nem vesztették varázsukat ezek a különleges készülékek, amelyek az emberek között hanghidat teremtenek. Napjainkban már online, a digitális világ részeként. Családi körben rádióztak a Habsburgok 1928-ban, Zita királyné, Habsburg Ottó és a többi gyerek látható az ezt megörökítő fotón.

Fotó: Fortepan, Habsburg Ottó Alapítvány A rádiók kapcsán mindig A király beszéde című filmnek az a része jut eszembe, amikor a királynál jóval rutinosabban beszélő bemondó egészen nevetséges módon gargalizált, mielőtt beleszólt a mikrofonba. A technika teremtette meg a lehetőséget arra, hogy hangját és jóval fontosabb emberek hangját is sokakhoz eljuttassuk. Rádiózás 1935-ben.

Fotó: Fortepan A rádióként emlegetett rádió-vevőkészülék a rádió-adóállomások által sugárzott rádióhullámokat veszi antennán keresztül, azt hanggá vagy digitális adattá visszaalakítani képes elektronikus készülék. Rádiózás 1933-ban.

Fotó: Fortepan Rádiók 1923 és 1935 között A Fortepan gyűjteményéből régi fotókat válogattunk ki, mindegyiken látható rádió. Egészen nagyok voltak korábban a rádiók, eleinte nem is táskaméretűek.

Jellemzően fejhallgatóval lehetett régen a rádióadást hallgatni.

Az 1932-ben készült fotón rádióbemondó, hírolvasó látható.

Az 1933-ban készült fotón fővárosi üzlet látható, ahol rádiókat is lehetett vásárolni.

Családi körben rádióztak a Habsburgok 1928-ban, Zita királyné, Habsburg Ottó és a többi gyerek látható az ezt megörökítő fotón. Rádiózás 1926-ban.

Fotó: Fortepan A technikatörténet szerint az 1900-as évek elején még csak a szikratávírót ismerték. Ez a szerkezet információtovábbításra alkalmas volt, de emberi hangot nem továbbított. Ma már rádióvevők vannak a mobiltelefonokban, személyhívó, modell-távirányító rendszerekben, vezeték nélküli kapunyitókban, csengőkben, GPS-vevőkben és még nagyon sok helyen. A Fortepan képeinek adományozói: Vízkelety László, Privát Fotó és Film Archívum Höfler Tibor gyűjteménye, Rádió és Televízió Újság, Ladinek Viktor, Nagy Józsefné, Kieselbach Tamás, Habsburg Ottó Alapítvány, Szekrényesy Réka, Cserey Zoltán, Kurutz Márton, Szöllősy Kálmán, Lissák Tivadar.

