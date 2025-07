Retró számítógépek rajongói találkoztak és versenyeztek

Csehországból, Németországból visszajáró vendégeket köszöntöttek, és érkeztek régi számítógépek rajongói Olaszországból is. Magyarország teljes területéről vannak rendszeres résztvevői a programnak, melyet 1999 óta szervez meg minden nyáron Guzslován Gábor és Oszvald Balázs. A világjárvány idején egy év kimaradt, a következő évben pedig online tartották meg.

Izgalmas és érdekes volt a program minden korosztály számára

Fotó: Gyarmati László

Idén a gyülekező pénteken, július 18-án délben kezdődött, szombaton egész nap zajlottak az előadások és versenyek vasárnap hajnalig. Előadással emlékeztek meg az idén 40 éves Videoton számítógépről. A típussal foglalkozók számára minden évben meghirdetik a fejlesztő versenyt, ehhez kapcsolódóan mindig születnek érdekes új játékok. A típusnak egyre népesebb a rajongótábora, kihívás és egyben hobbi, hogy ezekre a rendszerekre alkossanak.

A művészeti versenyek is népszerűek, ahol zene, grafika és játék versenyez. A legnépszerűbb a demoverseny, amely a gép és a programozó tudását demonstrálja. A résztvevők jellemzően a 40-es, 50-es korosztályhoz tartoznak, de érdeklődnék olyan fiatal informatikusok is, akik most fedezik fel ezt a műfajt.