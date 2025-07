Hatalmas robbanás rázta meg Balatonfűzfőt, többen a romok alatt rekedtek

A város szélén álló pirotechnikai raktár, a Crescom Kft. könnyűszerkezetes csarnoka egyetlen hatalmas detonációval semmisült meg – a robbanás következtében négy ember életét vesztette, az épületből semmi sem maradt, és a környék több száz méteres körzetben károkat szenvedett.

Robbanás a telepen: az egész várost megrázta

Forrás: MTI

Óriási robbanás, betört ablakok

Az 2006-os eset nem csupán a térség nyugalmát törte meg, de rávilágított egy régóta húzódó, láthatatlan veszélyre: az ipari övezetben még mindig jelen voltak az elavult technológiák és a hanyagul kezelt pirotechnika.

A tragédia helyszíne korábban is többször adott okot aggodalomra. Már a 20. század közepétől működtek itt lőporgyárak, robbanóanyag-raktárak és hadiüzemek, melyek sokszor nem csak a háborús célokat szolgálták, hanem a civil tűzijáték- és fegyvertechnológia fejlesztését is. A helyiek körében legendás történetek keringtek korábbi robbanásokról, és az idősebbek gyakran emlegették az 1977-es nitroglicerin-balesetet is – ám a 2006-os eset újra megtöltötte tartalommal ezeket a régi félelmeket.

A robbanás után gyorsan megindult a hatósági vizsgálat. A környéket evakuálták, tűzszerészek kutatták át a terepet fel nem robbant szerkezetek után, miközben a tűzoltók napokig oltották a helyi erdősávokban keletkezett tüzeket. A nyomozás során kiderült, hogy a cég nem tartotta be az alapvető munkavédelmi előírásokat: a dolgozók nem viseltek antisztatikus ruházatot, a raktár érintésvédelmi ellenőrzése hiányos volt, és a tűzvédelmi dokumentáció is hiányzott. A szakértők szerint minden bizonnyal egy elektrosztatikus kisülés indította be a láncreakciót, de kizárni más mechanikus kiváltó okokat sem lehetett. Egy világháborús repeszgránát gyújtószerkezetének hibája, vagy egy eszköz véletlenszerű leejtése is szóba jött mint lehetséges detonációs pont.

A Crescom Kft. vezetője – aki maga is életét vesztette a robbanásban – ellen a rendőrség posztumusz indított eljárást foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. Bár a pontos felelősségi viszonyok felderítése nehézkesnek bizonyult, az eset nyomán országos szinten is szigorították a pirotechnikai anyagok kezelésére vonatkozó szabályozást.

A robbanás helyétől száz méterre található polgármesteri hivatal ablakai a detonáció erejétől betörtek. A hivatal szemtanúi elmondták: a gyártelep felett sötét füstfelhő alakult ki. Siófokon is látták a Balatonfűzfő felett gomolygó, gomba formájú fehér felhőt, amely már háromszáz méter magasba csapott fel.

- írták az újságok abban az időben.