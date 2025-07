Megrázó videón, ahogy egy kátyú miatt hatalmasat bukik egy rolleres

Az elektromos rollerek népszerűsége folyamatosan nő, de a felelőtlen használat komoly következményekkel járhat. Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán figyelmeztet: rollerezés közben hatalmasakat lehet esni, és a nyári időszakban szinte naponta riasztják őket súlyos balesetekhez.

Rollerezés közben hatalmasat lehet esni

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Az elektromos roller népszerű a fiatalok körében

Az Országos Mentőszolgálat néhány fontos tanáccsal segíti a biztonságos közlekedést, különösen az elektromos rollerezők figyelmét felhívva a nyári időszak veszélyeire. A mentők tapasztalatai szerint naponta riasztják őket olyan balesetekhez, amelyek védőfelszerelés hiányában akár súlyos koponyasérüléssel, végtagtöréssel vagy agyrázkódással végződnek. A közösségi oldalukon is hangsúlyozzák: a roller nem játék, és egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. Ezért arra kérik a rollerezőket, hogy viseljenek bukósisakot, ne utazzanak ketten egy eszközön, és mindig tartsák be a közlekedési szabályokat. A nagy sebesség, a hangos zenehallgatás vagy a figyelemelterelés balesethez vezethet, ezek elkerülésével sok sérülés megelőzhető lenne. Ha pedig mégis baj történik, ne habozzunk segítséget kérni, és hívjuk a 112-es segélyhívót.

Az alábbi videón egy rolleres látható, aki hatalmasat esik, miután ráhajt egy kátyúra: