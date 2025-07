Aggódik az ápolónő: csúnyán megsérülhetnek az utcában rollerrel száguldozó gyerekek

„Napok óta este – 22 óra körül is – a Vízi utca egy versenypályára hasonlít. Kiskorú gyerekeitek, azon versenyeznek a rollerrel, hogy ki tud nagyobb sebességet elérni a mérőórán. Természetesen hangosak a posta előtti téren is, de az biztos, hogy balesetveszélyes egy alig kivilágított, száguldó rollerrel, 2 személlyel, egy szál sisakban. Nem lesz boldogság összekaparni a gyereket egy esés után” – írta bejegyzésében.

Ebben a 30-as övezetben száguldoznak a rolleres gyerekek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

„Tegnap este 22 óra után már szóltam a gyerekeknek a téren. És valóban rendőrt fogok hívni a legközelebbi esetben. Nem azért, mert ezen élvezkedek. Hanem mert ápolónőként tudom, hogy milyen súlyos sérüléseket okozhat ez az eszetlen verseny. Kérlek benneteket, hogy ne engedjétek ezt” – folytatja a posztban.

Milyen következményekkel járhat az eszetlen rollerezés?

Megkérdeztük Kreinné Kopácsi Máriát, ápolóként mik a tapasztalatai, milyen sérüléseket szenvedhetnek a rolleresek? Válaszában azt írta a gyerekek napközben, és este is nagy sebességgel, kontroll és a KRESZ ismerete nélkül rollereznek. Sajnos egy fogtörés ilyen esetekben például mindennapi. De agyrázkódás, csonttörések (kéz, láb, orr) gyakoriak, valamint a lágyrészsérülések is. Nyúzott, horzsolt sebek, amikbe rosszabb esetben aszfalt, föld maradványok is kerülnek. Ha egy autónak mennek neki, akkor pedig belső sérülések, vérzések is lehetnek. Ezek mind, többnapos kórházi megfigyelést vonnak maga után, de legalább is maradandó hegeket.