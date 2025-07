Romantikus fotóval mutatták meg boldogságukat Som-Balogh Edináék

Kevés dolog tölt fel jobban, mint egy közös este a természet ölelésében, finom borral és nyugalommal, ezt választotta a Som-Balogh Edina és férje, Szabó Simon, amikor a Balaton-felvidék egyik legszebb pontjára, a Szentgyörgyhegyre látogattak - derült ki a 2003-as Miss Hungary szépségverseny győztesének Facebook oldaláról.

Som-Balogh Edina és férje a Szászi Birtokon

Forrás: Som-Balogh Edina/Facebook

A fotón jól látszik, hogy Edina és férje harmóniában élnek: mosolyuk, testbeszédük, a háttérben elterülő szőlősorok és a tanúhegyek látványa mind-mind a békés, nyári pillanatokat idézik. A hangulatos asztalon borospoharak, desszert és gyertyafény teszi teljessé az élményt. Bár Som-Balogh Edina a televíziós szereplések után visszavonultabb életet él, a közösségi médiában néha megmutat ilyen bensőséges, hétköznapi örömöket is. Ez a kép pedig pont ilyen: természetes, őszinte és szerethető.

A fotó a Szászi Birtok teraszán készült, a Szentgyörgyhegy tetején. A birtok maga is hangulatos, de most nem a bor, hanem a pár közös jelenléte került a figyelem középpontjába. Egy ritka alkalom, amikor a nyilvánosság is bepillanthat egy ismert pár csendes boldogságába.