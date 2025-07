Jó esély kínálkozik az Európa Sportrégiója cím elnyerésére

Sajtótájékoztatót tartott a zsűri

Gian Francesco Lupattelli, az ACES Europe alapító elnöke elmondta, a térség méltán viselhette az Európa Kulturális Fővárosa címet, melynek minden tapasztalatát bele tudták építeni a sportrégiós pályázatba. Törekvéseik között szerepel, hogy úgy építsék a sportot, hogy az kultúrává váljon és a jólét, az egészség egyik alapköve legyen. A látogatás alapján régiónk az élmezőnyben van az elnök elmondása szerint.

Porga Gyula elmondta, a pályázattal egy jövőképet is megfogalmaztak. A siker következő lépcsője, hogy elfogadtassák ezt a helyben élőkkel, és a polgármester bízik abban, hogy ugyanúgy, mint az Európa Kulturális Fővárosa program esetén, melléjük állnak az emberek. Porga Gyula biztosította a zsűrit, hogy amennyiben megkapják a címet, a lehető legmagasabb színvonalon hajtják végre terveiket.

Hugo Alonso, az ACES Europe főtitkára elmondta, hogy a nonprofit szervezet azon dolgozik, hogy a városok és térségek sportpolitikáját elismerje, amivel az ott élők életminőségét javítani lehet. A címmel együtt

nemzetközi elismerés,

kapcsolatkiépítés és

Európai Uniós források is járnak.

Céljuk az aktív emberek számának növelése.

André de Jeu, az Association of Sports and Municipalities igazgatója azt mondta, látszik, hogy a régióban az önkormányzatok is támogatják a helyi sportolási lehetőségeket, egy igazi kincs, amit itt létrehoznak.

Werner Schleicher sportpedagógus elmondta, elvarázsolta őket a Veszprém-Balaton régió és az a professzionalizmus, amivel az itteni sportszervezetek tevékenykednek.

Interjú az ACES Europe alapító elnökével

Gian Francesco Lupattelli szerkesztőségünknek elmondta, hogy a pályázat előtt nem ismerte a Veszprém-Balaton régiót. 2019-ben Budapest már viselte a sportfőváros címet, akkor jártak Magyarországon. Úgy gondolja, a magyarok kultúrája és habitusa közel áll az olaszokéhoz. Nagyon szépnek találja a környéket, finomak az ételek, csak az olívaolaj hiányzik neki.