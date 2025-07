Ezzel a megható imázsfilmmel pályázott a Veszprém–Balaton régió az Európa Sportrégiója címre

„Az Európa Sportrégiója projekt számunkra sokkal több, mint egy hangzatos cím. Ez egy küldetés. Egy hitvallás. Egy ígéret" – írja Ovádi Péter országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében.

Az Európa Sportrégiója pályázatra készített videó Veszprém sportéletét mutatja be

Fotó: Ovádi Péter/Facebook

„Hisszük, hogy a mozgás nemcsak egészséget ad, hanem közösséget is épít. Büszkék vagyunk minden sportolónkra, a hétköznapi hősöktől a bajnokokig és hiszünk abban, hogy a sport valódi összetartó erő" – fogalmaz a posztban.

A Veszprém–Balaton régióban aktív a sportélet

A videóban először a Veszprém Sportuszodát mutatják be, majd Birnbauer Botond ellátogat a One Veszprém Arénába, ahol a veszprémi kézilabdacsapat mutatja meg a kapura dobás technikáit. Ezután kipróbálja a pingpongot, majd a Liget Boulderben a falmászást. A Veszprémi Városi Stadion futókörének megismerése után megpróbálkozik a gerelyhajítással, aztán részt vesz egy edzésen. Eközben bemutatják, hogy a Balaton hányféle vízi sportnak ad lehetőséget, mennyi parasportoló tud érvényesülni, és hogy a vármegyében már a legkisebbek is kipróbálhatják a sportokat.