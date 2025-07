Strandlabda és sajt a szökéshez

1965 júniusában egy csehszlovák férfi megpróbálta illegálisan átlépni a magyar határt. A strandlabda, amit magával vitt, nem csupán egy nyári kellék volt: azt tervezte, hogy azon lebegve kel át a Tiszán. A hatóságok meglepő részletességgel jegyezték fel, mi mindent vitt magával a szökéshez.

Fotó: Facebook/Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A strandlabda a szökési terv része volt

A leltár szerint a férfinál volt egy tranzisztoros rádió, takarékbetétkönyv, Nyugat-Európa autótérképe, néhány konzerv, kötözőzsinór, sárkefe és egy összehajtogatott ponyva is. A csomagja alapján jól felkészült: ételt, tájékozódáshoz szükséges eszközt és alapvető használati tárgyakat is vitt magával. A strandlabda elsőre gyerekjátéknak tűnhetett volna, de vallomása szerint a Tiszán való átkeléshez használta volna fel, hogy megóvja ruháit a víztől. A magyarul jól beszélő, csehszlovák állampolgárságú N. L. szabadságot vett ki munkahelyéről, majd az Izra-tó környékén „tétlenkedett”, miközben a megfelelő alkalomra várt. 1965. június 19-én kora délután elindult Füzér község felé, megnézte a várromot is, ám amikor Sátoraljaújhely irányába tartott, igazoltatták és elfogták. A ponyva az eső ellen, a konzervek több napra elegendő élelemként, a térkép a tájékozódáshoz szolgált volna. Az egész, aprólékosan összeállított szökési terv ma már az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának egyik legkülönösebb dokumentuma.