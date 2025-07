Szentmise az esőben

Az ünnepi szentmise főcelebránsa, Szíjártó László várpalotai esperes-plébános, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász lelki igazgatója elmondta, hogy Szent Annára és Szent Joachimra emlékezni gyűltek össze. Róluk a Szentírásban ugyan nem esik szó, de a katolikus keresztények tudják, hogy van egy szent hagyományuk, amelyik már a második századra visszamenőleg megjelöli Mária szüleit, Annát és Joachimot. Ők Jézus nagyszülei.

A szentmise főcelebránsa Szíjártó László volt

Fotó: Tisler Anna

Tudjuk, hogy Joachim papi nemzetségből származott, valószínűleg Anna is. Minden megvolt az életükben, amit emberi szempontból el lehet képzelni. Volt munkájuk, megélhetésük, a legfontosabb viszont hiányzott, a gyermek. A választott nép életében nagy szégyennek számított, ha valamelyik családnak nem született gyermeke. Joachim számára, aki pap is volt, hatványozottan jelent ez meg. Azt mondták neki, hogy pap vagy, és a Jóisten mégsem ajándékoz meg benneteket gyermekkel. Nyilván nagy fájdalom volt ez számukra, és szembe kellett nézniük azzal, hogy az emberek megvetik őket.

Miben is lehetnek ők számunkra példaképek? Sok mindenben. Abban a családban, amely gyermektelen és gyermekáldásban reménykedik, előfordulhat az, ami ma már sajnos az iskolában, a munkahelyeken is elég gyakran megesik, hogy elkezdjük a másikban keresni a hibát. Miért nem sikerül valami, vagy miért nem úgy sikerül, ahogy elterveztem? Sokszor másokra akarjuk hárítani a sikertelenségeinket, a kudarcainkat. Ebben is példa lehet számukra Anna és Joachim, ők nem egymásban keresték a hibát, Istent sem hibáztatták. Joachim nem mondta, hogy nézd, én pap vagyok, szolgállak egész életemben, és mégsem ajándékozol meg bennünket gyermekkel. Kitartóan és buzgón imádkoztak évekig, évtizedekig.

Gondoljunk bele a saját életünkbe. Amikor valamit nagyon szeretnénk elérni, de úgy érezzük, hogy az erőnk kevés, nem bízunk már sem az embertársainkban, sem az orvostudományban, elkezdünk imádkozni. Tesszük néhány hétig vagy hónapig, aztán kérdezzük, Istenem, miért nem hallgatsz meg? Ilyenkor kérjük Anna és Joachim közbenjárását, hogy segítsenek türelmesnek lenni, hiszen ők is azok voltak. A szentmisén részt vevő szülők, nagyszülők bizonyára felteszik a kérdést, hogy lehetnének olyanok, mint amilyen Szent József, Szűz Mária volt. Kérjük-e a Jóisten kegyelmét, közbenjárását, áldását a saját életünkre, munkánkra, hogy amikor a családért, a közösségért teszünk, szülőként, nagyszülőként, lelkipásztorként. Kérjük-e, hogy mindaz, amit teszünk és mondunk, áldás legyen embertársaink számára. Szent II. János Pál pápa mondta az egyik tanításában, hogy egy nemzetnek csak akkor lehet igazán jövője, ha az idősebbek átadták a hitüket, az értékeiket a fiatalabb nemzedéknek, akik be is fogadják azt. Soha ne fáradjunk bele a jó dolgok megtéletébe, akkor sem, ha azonnal nem látszik az eredmény.