Veszélyes lehet a szúnyogirtás? – Megszólaltak a szakemberek

A nyári szúnyogirtások körül komoly vita bontakozott ki – most megszólalt az ügy egyik legilletékesebb szereplője.

Forrás: Vaol

Nem igaz, hogy a szúnyogirtás magzatkárosító lenne – áll abban a nyilatkozatban, amelyet Fekete Gábor vezérigazgató, a katasztrófavédelem megbízásából dolgozó szúnyoggyérítő konzorcium (Corax-Bioner Zrt.) vezetője is aláírt – írja a vaol.hu. 2025. július 10-én Kemenesi Gábor virológus nyilatkozatára hivatkozva több sajtótermék is azt a megalapozatlan állítást közölte, miszerint a hazai kémiai szúnyoggyérítés során használt szer fejlődési rendellenességet okozhat. A közlemény szerint Kemenesi állításait nem vizsgálati adatokra, hanem a növényvédőszer-ellenes Pesticide Action Network nevű civil szervezet közlésére alapozta. A dokumentum hangsúlyozza: a deltametrin hatóanyagot évek óta alkalmazzák az EU területén, és mind növényvédő szerként, mind biocid termékként engedélyezett, így a szúnyogirtó szerekben is biztonsággal használható.

Korábbi cikkünkben arról számoltunk be, hogy mi is felelősek vagyunk azért, hogy egyre több a szúnyog. A szakemberek szerint nem szúnyogból van több, türelemből van egyre kevesebb. A mind gyakoribbá váló települési szúnyoginváziók számos okra vezethetők vissza. Ezek közül mesze a legjelentősebb az emberi tényező, melynek következtében úgy csökkent a szúnyogok természetes ellenségeinek száma, hogy közben javultak a szúnyogok életfeltételei. Erről további részleteket IDE kattintva olvashatnak.