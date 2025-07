Jótékonysági akció 6 órája

Töltsük meg együtt az iskolatáskákat!

A Pápai Polgárok Egyesület 2025 nyarán is megszervezi hagyományos jótékonysági akcióját, melynek célja, hogy rászoruló családok gyermekei is teljes felszereléssel kezdhessék meg az új tanévet. A tanszergyűjtési akció mottója idén is ez: Töltsük meg együtt!, mely közösségi összefogásra buzdít minden jó szándékú helyi vagy környékbeli lakost.

Az egyesület nem először szervez jótékonysági akciót, korábban már két alkalommal gyűjtöttek karácsony előtt a rászorulóknak, és a 2024-es iskolakezdést is igyekeztek megkönnyíteni a nehezebb sorsú pápai családok számára. A tanszergyűjtési akció keretében akkor több mint 40 darab iskolatáska és több száz tanszer gyűlt össze, amely valódi segítséget jelentett. A tanszergyűjtési akció keretében többek között iskolatáskákat, íróeszközöket várnak

Tanszergyűjtési akció: új vagy jó állapotú használt eszközöket várnak A jótékonykodás 2025-ben is folytatódik, az egyesület ismét arra kéri mindazokat, akik megtehetik, hogy tanszerekkel segítsék a nehezebb helyzetben lévőket. Mit lehet adományozni?

Az akció keretében új vagy jó állapotú használt eszközöket várnak, többek között: iskolatáska, tornazsák, tolltartó

íróeszközök (tollak, ceruzák, radírok, filcek)

vonalzó, körző, szögmérő, olló

füzet, írólap, rajzlap

vízfesték, ecset, tempera, gyurma

Mettől meddig?

A gyűjtés időtartama: július 1.–augusztus 16.

Gyűjtőpontok:

Vitafit Étterem és Kávézó (Kossuth utca), Pápa és Környéke Szuperinfó (Rákóczi utca 20.), Bonmart Home (Veszprémi út 34.). A felajánlásokat az ESZI Család és Gyermekjóléti Szolgálata juttatja el a rászorulóknak.

