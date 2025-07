Kis faluból nagy képek

A tehetséggondozó program célja az volt, hogy a tanulók ne csak digitális tartalomfogyasztók, hanem tudatos alkotók is legyenek. A diákok elméleti és gyakorlati tudást szerezhettek a digitális képalkotás területén, kipróbálhatták a legmodernebb eszközöket és megismerkedhettek a fotózás, videózás, okostelefonos és analóg fényképezés alapjaival.

A tehetséggondozó program zárásán Egyházi Andrea és Mike László is részt vett

Forrás: Luminosa Film

A tehetséggondozó program nemcsak tanulásra ösztönöz, hanem közösséget is formál

A résztvevők az iskola informatikai termeiben dolgozták fel felvételeiket, miközben fejlesztették technikai ismereteiket, kreativitásukat és kifejezőkészségüket. A program során négy tanulmányúton is részt vettek a gyerekek, amelyek felejthetetlen élményekkel gazdagították őket. A rendezvényen Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ vezetője hangsúlyozta, hogy a digitális világban való jártasság nemcsak tanulási forma, hanem közös élmény és érték is. A program megerősítette az iskola azon törekvését, hogy a digitális tudás fejlesztése élményszerű és közösségformáló módon történjen.

Forrás: Luminosa Film

A rendezvény zárásaként három, korábban még be nem mutatott kisfilmet vetítettek le, amelyek mély érzelmeket és őszinte pillanatokat közvetítettek. Ezt követően a gyerekek szüleik segítségével portréfotókat készítettek mobiltelefonjaikkal, majd közösen megtekintették az iskola folyosóján berendezett fotókiállítást. A projekt szakmai vezetője, Mike László kiemelte: a résztvevő gyerekek nemcsak technikai tudást szereztek, hanem megtanulták, hogyan válhatnak tudatos alkotókká a digitális térben. A projekt a Luminosa Film és a kiscsőszi Luminosa Alkotó Egyesület büszkesége is, amely bizonyítja, hogy kis falusi iskolákban is lehet maradandó, innovatív és közösségépítő tehetséggondozó munkát végezni.