Az enyészeté az egykori népszerű termálhotel, siralmas állapotban van (+ képek, videó)

Az elhelyezkedés is sokat hozzáad az értékéhez: Érd Ófalu nemcsak a város egyik legrégebbi és legpatinásabb része, hanem frekventált, jól megközelíthető környék is, Budapest közelsége miatt pedig komoly turisztikai potenciált rejt magában. Az egykor virágzó fürdő és hotel most új funkcióra vár, legyen szó rekreációs központról, idősek otthonáról vagy akár wellness-szállodáról, az adottságai révén szinte bármilyen célra átalakítható. Az épület múltja gazdag, jövője még írható, csak egy jó szemű befektető kell hozzá. A kérdés már csak az: akad-e olyan, aki lát még benne fantáziát és megmenti, mielőtt végleg eltűnik a múlt ködébe?

Videón az elhagyatott termálfürdő