Megdőlt a mítosz, hogy napi 10 000 lépés kell

Sétálsz, lépcsőzöl, néha elkerülöd a liftet, és abban bízol, hogy megvan a napi 10 000 lépés? Lehet, hogy túl sokat erőlködsz. A közkedvelt célértéket ugyanis nem orvosok, hanem egy japán cég marketingesei találták ki az 1960-as években a „manpo-kei” lépésszámlálót, amelynek neve szó szerint azt jelenti: „10 000 lépés mérő”. Tudományos alapja akkor nem volt, és most már tudjuk: nem is szükséges elérni ezt a napi tízezer lépés számot.

Tények a napi tízezer lépésről: 7000 az új 10 000?

A Lancet Public Health friss metaelemzése 160 ezer ember több mint egy évtizedes adatait vizsgálta, és kiderült:

már napi 7 000 lépéssel is jelentősen csökkenthető több betegség kockázata!

A szív- és érrendszeri problémák esélye 25%-kal,

a rák kialakulása 6%-kal,

a demencia megjelenése pedig akár 38%-kal – írja az origo.hu.

Sőt, a kutatók szerint az egészségügyi előnyök 7–8000 lépésnél már tetőznek, vagyis a 10 000 lépéses cél inkább csak pszichológiai motivációként működött. Idősebbek számára már napi 4500–6000 lépés is elegendő lehet. A WHO ajánlása alapján inkább a heti 150 percnyi mérsékelt testmozgás a mérvadó, a napi séta tehát továbbra is fontos, de a mennyiség helyett a rendszeresség és a mozgás minősége a lényeg.