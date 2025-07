Különleges nap ez, mutatjuk, hogy használd ki az energiáit!

A tibeti buddhisták, legfontosabb ünnepeiket dharmacsakra napoknak, avagy a Nagy Buddha napoknak nevezik, amelyekből négyet tartanak számon és ünnepelnek meg, mindegyik Buddha valamely jelentős életszakaszához kapcsolódik. Ma van az idei harmadik tízmilliószoros nap.

Tízmilliószoros nap: ma elkezdődhet az álmod

Illusztráció: Medve Zoltán

A harmadik tízmilliószoros nap a Chokhor Düchen, vagyis az imakerék ünnepe: tibetiek Buddha első beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára emlékeznek. Buddha éppen hét héttel a megvilágosodása után kezdte el hívei tanítását, méghozzá a legenda szerint az indiai istenek, Indra és Brahma kérésére.

Tízmilliószoros nap: az álmok valóra válnak

A tibetiek hite, vallása szerint gondolataink, cselekedeteink tízmilliószoros teremtő erővel hatnak ezeken a napokon. A jó és a rossz is! Ezért ma különösen fontos a máskor is ajánlott pozitív gondolkodás: most lehetőséged van arra, hogy megteremtsd azt, amire a legjobban vágysz! Fontos, hogy a cselekedeteid is ezt tükrözzék: légy ma jó szándékú, segítőkész, tegyél gesztusokat másoknak: ami neked könnyűnek tűnk, másnak nagy segítséget jelenthet.

Így használd az Univerzum energiáit!

Kezdd a napot meditációval! Ha kevés időd is van, de legalább néhány percre zárd ki a külvilágot, lélegezz mélyeket, nyugodj meg és gondolj arra, amit nagyon szeretnél elérni, ahová szeretnél megérkezni az életedbe, képzeld el azt a személyt, akire régóta vársz! Az álmaidat vesd papírra! Írd össze mindazt, amit gondolatban megalkottál. Az írás megerősít ezekben. Nap közben figyelj arra, hogyan nyilvánulsz meg a világban: légy türelmes, elfogadó és támogató. Jótékonykodj, amennyire lehetőséged engedi! Segíts valakinek, akár apró szívességekkel! Este gondold át, van-e olyan téma, amitől szeretnél megszabadulni, de még nem sikerült. Írd le egy papírra, majd gyújts meg egy fehér gyertyát, koncentrálj a kívánságodra és égesd el a papírt! Este adj hálát azért, amid van: írd is össze ezeket, majd olvasd el azt, amit reggel papírra vetettél és erősítsd meg, amit el szeretnél érni! Képzeld el magad ezekben a helyzetekben, mintha élő valóság lenne! Mielőbb elalszol, mond egy imát és adj hálát azért, hogy a kívánságaid teljesülnek!

+ 1. Ha teheted, tölts egy kis időt a természetben, kerülj hozzá közel: járj a fűben mezítláb, ölelj meg egy fát, hallgasd az erdő hangjait!