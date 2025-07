Tragédia a sziklák között Tatabányán – Végzetes véletlen vezethetett a mászó halálához

A Kemma beszámolója szerint szombat délután súlyos baleset történt Tatabányán, a Turul közelében található via ferrata útvonalon, ahová mentőhelikopter is érkezett. A tragédia elszenvedője egy 40 év körüli férfi volt, aki olyan súlyosan megsérült a sziklafalon, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A történtek ráirányítják a figyelmet a mászóútvonalak biztonságára – különösen, hogy az ország más részein is zajlanak változások: például a Veszprém vármegyei Cseszneken ideiglenes lezárást vezettek be a várnál található via ferrata szakaszon.

Fotó: 24 Óra/Archív/kemma

A Tények információi szerint a baleset során a férfi kantárja mászás közben beleakadhatott a sisak pántjába, így nem zuhant le, hanem fennakadt a felszerelésen. Úgy tudjuk, a nyakcsigolyája eltört, ami végzetes sérüléshez vezetett. A szakemberek megdöbbenéssel reagáltak az esetre, és azt mondták: ilyen balesetről korábban még nem hallottak. A riportban egy tapasztalt mászó azt is szemléltette, hogyan történhetett a baleset: véleménye szerint az áldozat a fejét a két kantár közé dughatta. Egy másik szakértő szerint, ha valóban így zajlott le az eset, arra nincs ézsszerű magyarázat – értetlenül állnak a történtek előtt.

