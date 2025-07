Újból tűzgyújtási tilalom lép életbe, itt vannak a részletek

A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon tilos tüzet gyújtani - írja a Nébih. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

2025. július 21-től tűzgyújtási tilalom lesz Magyarország teljes területén

Fotó: Getty Images

Tűzgyújtási tilalom az ország egész területén

Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így a tilalom azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani. Nem minősül azonban tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni de a Nébih és a katasztrófavédelem mindenkit arra kér inkább otthon is vegyük elő a gáz égőfejet, elektormos grillt, mert fa vagy faszén tüzelés esetén az izzó zsarátnokok több száz métert elrepülhetnek és meggyújtják az erdőt.

Az ország teljes területén a tartós hőség és csapadékhiány következtében a biomassza jelentősen kiszáradt mind az erdőkben, mind az azokkal határos területeken. A száraz, növényzettel borított térségekben jelentősen megnőtt a tűz kialakulásának veszélye. A rendkívül száraz növényi anyag miatt már enyhe szél is gyors tűzterjedést idézhet elő, amelynek következtében a tüzek intenzitása is fokozódik – akár 15-30 méteres lángokat elérő koronatüzek is kialakulhatnak. A következő időszakban nem várható számottevő csapadék, és az esetleges, lokálisan előforduló kis mennyiségű eső sem javít érdemben a helyzeten. Az erdőkben a csapadék gyakran el sem éri a talajt, míg a nyílt területeken a szél és a napsütés gyorsan elpárologtatja. Az időnként megerősödő szél tovább fokozza a kiszáradást, és jelentősen gyorsítja a tüzek terjedését - írja a Nébih.