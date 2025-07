Megható családi fotók és videó az ünneplésről: ötgyerekes apa lett a veszprémi tűzoltó

Hegedüs Szabolcs tűzoltó zászlós, veszprémi különlegesszer-kezelő telefonja éppen szolgálat közben csörren meg, és feleségétől megtudta, elfolyt a magzatvíz, érkeznek az ikrek!

Hegedüs Szabolcs tűzoltó zászlós gyermekeivel, Izabellával és Somával

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Nem sokra rá az édesanya, Alexandra életet adott Szabolcs negyedik és ötödik gyermekeként Izabellának és Somának – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzésében.

A tűzoltó hivatás öröklődik

Hegedüs Szabolcs második legidősebb fia, Benedek szintén a katasztrófavédelemnél dolgozik. Aznap mindketten szolgálatban voltak, így ő volt az első, aki megtudta az örömhírt. De nemcsak Benedek, hanem a veszprémi C csoport is együtt ünnepelt az újdonsült apukával, amit egy videóban meg is örökítettek.