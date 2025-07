Életre kelt Veszprém: utcazene a belvárosban (galéria + videó)

Egy három fiúból álló társaságot megkérdeztem arról, hogy tetszik nekik az idei Utcazene Fesztivál. Egyikük azt mondta, tetszik neki, hogy más a fesztivál mostani elrendezése, mint az eddigi években. Az Óváros téren lévő DJ helyére ő szívesebben választott volna élő zenét. Nagyon bejött neki egy ír punkzenekar és a magyar formációk is. A másik srác azt mondta, nem helyiként tetszik neki, hogy ezen a rendezvényen több korosztály is megtalálhatja a neki tetsző zenéket. Annak kicsit jobban örült volna, ha lenne pár nevesebb előadó is, de szerinte így is jó a hangulat. A harmadik fiú szintén nem veszprémi volt, és ő is úgy érezte, igazi fesztiválba csöppent. Tetszett neki, hogy ismertebb magyar számok és külföldi klasszikusok is megszólaltak.