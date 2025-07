Sok vagy megfizethető? Ennyibe kerül az étel és az ital az Utcazene Fesztiválon (+ galéria)

Az Utcazene Fesztivál pénteki napján olyan sokan lepték el a belváros utcáit, hogy szinte már nyomorogni kellett egy-egy zenész meghallgatásához. Amikor pedig véget ért egy előadás, a tömeg hömpölygött tovább és jaj volt annak, aki szembe érkezett vele.

Veszprémi Utcazene Fesztivál és Food Truck Show: mennyi az annyi?

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A fesztivál második napján főleg magyar előadókkal találkoztunk. Egy lány saját dalokat énekelt, maga adva a zenét gitárjával, a következő sarkon egy csellós hölgyet találtunk, míg tovább haladva három dobosra leltünk, akik körül az emberek táncra perdültek. Eközben az emberek nagy része a food truckokból vásárolta a finom illatú ételeket - de mennyiért is?

Be kell vallanom, meglepett, hogy az idei Utcazene Fesztiválon milyen kevés a színpad, ahol a zenekarok felléphetnek és milyen sok a food truck. Nem csak a Kossuth utcát, de az egész Óváros teret és a kis utcákat is ellepték az ételárusok és az italos kocsik. De nem csak álltak egy magukban, hiszen sok helyen sorok alakultak ki, hogy hozzájussanak egy átlagosan 4000 forintos hamburgerhez. Először ennél kevesebbért nem is láttam sehol, de hosszas keresgélés után találtam 3500-ért, majd 3000 forintért is egy sima burgert.

A közkedvelt hamburger mellett láttam hot-dogot, amit sehol sem lehetett 2000 forint alatt kapni. A vízpartokon oly népszerű lángost kevés helyen árulták, kb 1500-nál kezdődött a feltét nélküli. A pulled pork is egyre népszerűbb, ebből több helyen is árultak, a hamburgerrel azonos áron. De voltak édes ételek is, mint a gofri, olcsóbban 1800, drágábban 2600. Az eddig számomra ismeretlen waffle dogot 3000 forintért árulták. Ami dicséretes, hogy a vegánokra és a vegetáriánusokra is gondoltak, az egyik food trucknál egy görög saláta 2850, míg egy bolognai penne 3850 forint volt.

És akkor nézzük az italárakat. Általánosságban elmondható, hogy egy koktél 2000 forinttól indult. Egy whiskey kóla és egy vodka narancs például 2500 forintba került, de egy minőségi gin már 3000 forint felett volt. A sörök közül lehetett kapni 1200-ért, de 1700-ért is 3 decit. Borokból átlagosan 700 forint körüli volt egy deciliter.