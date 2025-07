Kellemetlen incidens az Utcazene Fesztiválon: elküldtek egy helyi zenekart – ez áll a háttérben

"Utcazene Fesztivál 2025... Péntek este... az Organic nevű VESZPRÉMI fiatalokból álló együttes zenélt a Pekedli előtt... Óriási hangulatot teremtve... Sajnos azonban ez a szervezőknek úgy látszik nem nyerte el a tetszését, mert a fiataloknak abba kellett hagyni a zenélést...." - olvasható a panaszos bejegyzésében.

Elküldték az Utcazene Fesztiválról az Organic Zenekart - a szervezők elárulták az ügy hátterét

"Eddig azt gondoltam, hogy az utcazene arról is szól, hogy a helyi tehetségek, akik nem mellesleg Helikon győztesek, megmutassák tudásukat... Sajnos tévedtem..." - folytatja a posztot a szerző.

Ezért küldték el az együttest az Utcazene Fesztiválról

Információnk szerint az Utcazene Fesztiválon történő zenélés regisztrációhoz kötött. Erre egy hozzászóló is felhívta a figyelmet a bejegyzés kommentjei között: "Egyik évben sem engedélyezték a nem regisztrált előadóknak a zenélést. Megvan szabva előre ki, mikor, meddig."

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a szervezőket, akiknek képviseletében Muraközy Péter azt a tájékoztatást adta lapunknak, hogy az Organic Zenekar egy előre meghirdetett produkció, a francia Roultazic fellépésnek helyszínén és időpontjában zenélt, amivel akadályozták a hivatalos programot. "Természetesen - ahogy eddig is - bizonyos keretek és korlátok között teret adunk a programon kívüli spontán muzsikálásoknak, ám ezeket 90%-ban a zenészek belső késztetésből előre le is egyeztetik velünk, kitérve a helyszínre és az időpontra, a megengedett hangerő, az esetleges fizikai akadályra vagy védett épületre, ezzel elkerülve a hasonló szituációkat. A tegnapi nap folyamán is látható volt, hogy jó néhány ilyen, a programtól független produkció megjelent Veszprém utcáin és terein. Fiatalok és idősek egyaránt" - tette hozzá Muraközy Péter.