Időközi önkormányzati választás Sólyban: ő lett a polgármester

Az önkormányzati választás eredménye nem hozott változást, a korábbi polgármester, a független Ispán Krisztina lett ismét a Sóly vezetője. A megválasztott polgármester mindössze 5 szavazattal előzte meg Gőbölös Gergőt a vasárnap tartott időközi választáson.

Az önkormányzati választáson ismét Ispán Krisztinát választották polgármesternek

Fotó: MW-archív

Önkormányzati választás Sólyban

A májusban feloszlatott testület után most a négy önkormányzati képviselői helyre tíz független jelölt közül választhattak a sólyiak. Közülük Olasz Attila István, Piri Attila, Pacher László, akik mind az előző választáson is nyertek, valamint újonnan Kovácsné Makra Edina került be.

A polgármesteri tisztségért csak ketten indultak, végül 169 szavazattal Ispán Krisztina nyert. A másik jelölt, Gőbölös Gergő 164 voksot kapott. A polgármester tavaly szintén kis különbséggel, összesen 8 szavazattal nyert.