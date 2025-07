Váratlan helyen rendezik meg a népszerű balatoni fesztivált

Négy év szünet után végre újra teljes értékű önálló rendezvényként jelentkezik a B my Lake – és a legnagyobb meglepetés: nem a Balatonnál, hanem a Velencei-tó partján! A fesztivált 2025. július 24–26. között rendezik meg, mindössze 46 kilométerre Budapesttől. A három nap alatt több mint 70 DJ lép színpadra, a műfaj legnagyobb hazai és nemzetközi képviselőivel a techno, house, melodic techno és hard techno világából. A rendezvény három színpadon zajlik majd, melyek közül a B és MY stage látványvilágáért a német LiveFRAME Design felel, világszínvonalú fény- és vizuális show-ra számíthatnak a látogatók – írja a bmylake.hu

A B my Lake zenei fesztivál már nem a Balatonon

Forrás: bmylake.hu

A B my Lake nemcsak zenei fesztivál, van Fashion Block, jóga, filmek és SUP

A 2025-ös B my Lake különleges újdonsága a Fashion Block, amelynek keretében hat magyar divattervező mutatja be kollekcióját pénteken és szombaton. A kifutó körül összművészeti show-műsorok, pop-up shopok, látványos bemutatók várják a fesztiválozókat. Akik zenei élmények mellett kikapcsolódásra is vágynak, azokat a Burn beach bar, szabadtéri mozi (olyan filmekkel mint Szegény Párák, A Szomorúság Háromszöge, Anora, Trainspotting), napindító jóga, strandröplabda, SUP-ozás, masszázs, barber shop és még SuperBike szimulátor is várja. A résztvevőknek kényelmes tóparti kempingezési lehetőség is rendelkezésre áll: saját sátor, előre felállított sátrak, Iglu Box és lakókocsihelyek közül választhatnak, de a fesztivál hivatalos weboldalán keresztül a környék szálláshelyei is foglalhatók.