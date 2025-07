Itt az új városi applikáció!

A letisztult felület és a sokszínű funkciók egyszerűvé teszik a használatot, miközben rengeteg hasznos tartalom áll rendelkezésre. A városi applikáció letöltésével a programajánló segítségével senki nem marad le a város kulturális vagy közösségi eseményeiről.

A városi applikáció számos szolgáltatással már elérhető

Forrás: app.papa.hu

A városi applikáció számos funkcióval indult

A lakcímkártyával történő hitelesítés után elérhető digitális kedvezménykártya személyre szabott akciókkal és helyi kedvezményekkel várja a felhasználókat, ezzel is erősítve a helyi vállalkozásokat. A Bakonyér mentén vezető digitális tanösvények, QR-kódos játékok és a „Kalandozó” funkció új szemszögből mutatják be Pápa értékeit – még a helyieknek is tartogat meglepetéseket.

Fontos funkció a bejelentő rendszer: az applikáció segítségével egyszerűen lehet hibát vagy észrevételt beküldeni a közterületen, a város dolgozói pedig azonnal intézkednek. A legfrissebb információk időrendben, sávosan jelennek meg. Push értesítéseken keresztül a felhasználó azonnal hozzáfér a legfontosabb hírekhez, eseményekhez, kérdőívekhez és kiadványokhoz. Az alkalmazás okostérképe segít megtalálni az éttermeket, szállásokat, látnivalókat és még sok fontos pontot, akár navigációval is.

Az app egyik szolgáltatása az okostérkép funkció

Mesterséges intelligencia a háttérben

A közeljövőben mesterséges intelligencia is segíti a felhasználót, legyen szó információkeresésről, ügyintézésről vagy eligazodásról. Az AI a hitelesítési folyamatokban is szerepet kap, például a lakcímkártya ellenőrzésénél.

Ami hamarosan jön:

• Képviselők bemutatása – 2025 októberétől minden választókerület képviselője elérhető lesz a térképen.

• Parkolás integráció – 2025 decemberétől kedvezményes parkolás aktiválása és kezelése az appból.

• „Akikre büszkék vagyunk” menüpont – augusztustól elérhető digitális arcképcsarnok híres pápai személyiségekkel.

Az applikáció már most elérhető Android és iOS rendszerekre is – és minden új frissítéssel még többet nyújt majd.