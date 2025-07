Várpanorámás bakonyi ház, amibe könnyű beleszeretni, most eladó! (+ galéria)

Az eladó ház felújítandó, de a szerkezete erős: vegyes falazat, jó állapotú tető, néhány műanyag nyílászáró már beépítésre került, és a fürdő is újabb építésű. Az udvaron melléképületek, istálló, pajta, műhely, és egy ásott kút is található, a műhelyben ipari áram is van – ami akár vállalkozás elindítására is alkalmassá teheti.

Most pedig a legjobb hír: szeptembertől indul az Otthon Start Program, amelynek keretében a házak árkorlátja 150 millió forintra nő. Ez az új lehetőség még vonzóbbá teszi az ilyen ingatlanokat, akár családi otthonként, akár turisztikai befektetésként.