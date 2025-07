Életveszélyes édességet hívtak vissza a boltokból!

Veszélyes édesség: sokan ismerik és szeretik, főként a gyerekek körében népszerűek a színes, csík alakú zselés édességek. Ám most kiderült: az egyik ilyen termék nemcsak finom, hanem veszélyes is lehet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) visszahívta a boltokból a Jelly Strip XL Assorted nevű csemegét – írja a borsonline.hu.

Veszélyes édesség: az NKFH visszahívta a Jelly Strip zselét

Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem / facebook

A visszahívott termék a tajvani Jellico Food Co Ltd gyártásában készült, és JIN JIN márkanéven került forgalomba. A 300 grammos csomag hat külön csomagolt zselécsíkot tartalmaz. A probléma az, hogy a benne található adalékanyagok – mint a karragén, xantángumi és szentjánoskenyér-liszt olyan tapadós állagot adnak a terméknek, amely fulladást okozhat, különösen kisgyermekeknél. A veszélyt a RASFF rendszer (az EU élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszere) jelezte, amely alapján a magyar hatóság is lépett. A terméket forgalmazó Asia Express Food holland importőr közreműködésével a hatóság azonnal megkezdte a visszahívást.