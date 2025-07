Ilyen lehet Veszprém belvárosa 20 év múlva

Most lehetősége nyílik a veszprémieknek megosztani véleményüket, és elmondani, milyen fejlesztéseket tartanak fontosnak. Egy közös tervezésre hív a város vezetése, aminek keretein belül a lakosság dönthet arról később, hogyan alakítsák át a belvárost.

Fotó: Facebook/Porga Gyula

A mesterséges intelligencia már elmondta, szerinte hogyan nézne ki a város 20 év múlva. Úgy tűnik, a Gyárkert megmaradna koncerthelyszínnek, de nyitott lenne egy hatalmas parkon belül, ahol sok játszótért és közösségi teret is kialakítanának. A körülötte lévő lakóházak is megmaradnának, de azokat is zöldesítenék.

Hogyan formálhatjuk Veszprém belvárosát?

Egy kérdőív kitöltésével dönthetünk arról, mi milyennek szeretnénk látni a Kossuth utca végén található, a Jutasi út és a Budapest utca ölelésében elhelyezkedő területet. Amibe beletartozik a Vásárcsarnok, az autóbusz-állomás, az SZMT székház, a Balaton Pláza és a Gyárkert. A kérdőív anonim, kitöltése nagyjából 5 percet vesz igénybe.