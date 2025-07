Kígyók világnapja: meglepő érdekességek és barátságos hüllők testközelből

A Veszprémi Állatkert látogatói testközelből is megcsodálhatják e hüllők három különösen izgalmas képviselőjét: a szalagos tigrispitont, a királypitont és a gabonasiklót. De mit érdemes tudni róluk?

Veszprémi Állatkert: a kígyók világnapja alkalmából ismerd meg az állatkert csodálatos hüllőit (a képen a gabonasikló látható)

Fotó: Facebook/Veszprémi Állatkert/Kovács Bálint

Szalagos tigrispiton (Python bivittatus)

Ez a hatalmas kígyó akár 5-6 méteresre is megnőhet, és a világ egyik legnagyobb kígyófajaként tartják számon. Nevét a testén húzódó sötét „szalagmintákról” kapta, amelyek remek álcázást biztosítanak számára. Bár félelmetesnek tűnhet, valójában nem mérgező, és elsősorban szorítással ejti el zsákmányát. A természetben Délkelet-Ázsiában él, de sajnos egyes területeken – például Floridában – invazív fajjá vált, ahol elszabadult terráriumi példányok lepték el a mocsarakat.

Királypiton (Python regius)

Ez a faj a kígyótartók kedvence, és nem véletlenül: a királypiton békés, viszonylag kicsi méretű, és elképesztően változatos színváltozatokban fordul elő. Átlagosan 1–1,5 méteres, és különlegessége, hogy stressz esetén gyakran összegömbölyödik – innen ered a neve is: „ball python”, azaz „gömbkígyó”. Afrikában őshonos, és szinte kizárólag éjszaka aktív.

Gabonasikló (Elaphe guttata)

A gabonasikló Észak-Amerikából származik, és hazánkban is népszerű hobbiállat. Élénk mintázata és barátságos természete miatt gyakran ajánlják kezdő kígyótartóknak is. Nevét onnan kapta, hogy gyakran fordul elő gabonatárolók közelében, ahol rágcsálókkal táplálkozik. Ez a faj sem mérgező, és rendkívül ügyes mászó, amely képes akár a függőleges falakon is felkúszni.

A kígyók világnapján érdemes egy pillanatra félretenni az előítéleteinket, és elgondolkodni azon, milyen fontos szerepet töltenek be a természet körforgásában. Ha pedig élőben is találkoznál ezekkel a lenyűgöző hüllőkkel, a Veszprémi Állatkert ideális helyszín erre – biztonságos, mégis testközeli élményt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.