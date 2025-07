Több volt ez mint intézkedés – emberségből jeles a veszprémi rendőröknek

A veszprémi körgyűrűn haladt kölcsönkapott autójával, amikor az egyszer csak megadta magát – a jármű a külső sávban, 110-es tempóval száguldó autók között állt meg teljesen. Két húsz év körüli lány ült még az autóban, akik azonnal elhagyták a járművet és a korlát mögé húzódtak. Nem volt sok idő gondolkodni: a belső sávban folyamatosan jöttek az autók, egy rossz manőver, egy kis figyelmetlenség, és kész a tragédia. A hölgy megosztotta történetét az Ezt láttam Veszprémben! Facebook csoportban.

Veszprémi körgyűrűn elakadt hölgyön segítettek a helyi rendőrök

Forrás: Ezt láttam Veszprémben / Facebook

Ekkor érkezett a segítség. Egy rendőrautó tűnt fel a távolban, és miután észlelték, hogy baj van, a jármű azonnal megállt. A két rendőr – nevüket a történet főszereplője nem akarta teljesen nyilvánosságra hozni – rögtön átlátta a helyzetet, és bekapcsolt villogóval biztosították a veszteglő autót.

Hamar kiderült: nem műszaki hiba, nem baleset, „csupán” kifogyott az üzemanyag. A történet hősnője humorral fogadta saját hibáját – és még hálásabb lett azoknak a rendőröknek, akik nem csak hogy nem ítélkeztek, de segítettek mindenben. Az autót a forgalmi sávból letolták a korlát mellé, majd együtt várták meg a segítséget: egy barátnőt, aki üzemanyagot hozott. A rendőrök nem távoztak, sőt, ők vették át a kannát, ők töltötték be a tankot, és még be is indították a dízel járművet – mindezt úgy, hogy már lejárt a szolgálatuk.

A nő meghatottan mesélte: ezek a rendőrök nemcsak segítőkészek voltak, hanem türelmesek, udvariasak, és minden percben biztonságot sugároztak. Nem bánták, hogy valaki hibázott – csak az számított, hogy segítsenek.

A sztori tanulsága? Néha tényleg megtörténnek azok a ritka, jó dolgok, amelyek emlékeztetnek minket: az emberség még nem halt ki. És igen, éljenek a veszprémi rendőrök!