Újabb lezárások Cseszneknél, ezek sokakat érintenek

A via ferrata pályák, az úgynevezett vasalt utak a cseszneki vár közelében a szurdokokat övező meredek falakra kínálnak feljutást, oda ahonnan páratlan a panoráma. Kedvelt helyszínei a bakonyi sziklamászásnak. Most átmenetileg megint lezártak ezek közül kettőt. S itt, a Kőmosó-szurdukba kirándulni is sokan szeretnek, kalandos az ösvény, gyönyörű a természet.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Via ferrata – Sziklamászás a Bakonyban

Kedves túrázók! Fogyasztóvédelmi ajánlásra a „Várpanoráma út” és az „Ostromlók útja” via ferrata pályákat ideiglenesen lezártuk. Használatuk saját felelősségre is tilos

– hívták fel a figyelmet a változtatásra.

A lezárás átmeneti, a javítások folyamatban vannak, addig a túrázók türelmét, megértését kérték. Amint újranyit az említett két pálya, azt szintén közzéteszik, lapunk is közzéteszi.