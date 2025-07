Vidám beszélgetések, közös játék a falunapon

Köszöntőjében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője kijelentette, hogy Káptalanfa a választókörzetet szívében van és az ő szívében is. Olyan község, amelyet legtöbben csak átutazóban ismernek meg. A falunap tökéletes alkalom arra, hogy ne csak az átutazók vessenek egy pillantás a községre, de azok is, akik innen járnak el dolgozni a közeli városokba. Ma a falvak legnagyobb problémája az, hogy akik egy településen laknak, nem biztos, hogy napközbeni is találkoznak. A gyerekek ezeken az alkalmakon együtt játszhatnak, barátságot kötetnek, amelyek felnőttként is kitarthatnak, a felnőtteknek kiváló alkalom, hogy beszélgessenek, emlékezzenek a gyermekkorukra, vagy megbeszéljék napjaink problémáit. A lényeg a beszélgetésen van és az evésen. A közös étkezés, ivás, beszélgetés az, ami egy közösséget erőssé tesz.

Navracsics Tibor: A beszélgetés erősíti a közösséget

Forrás: Navracsics Tibor/Facebook

Szakonyi Roland polgármester köszönetet mondott a támogatóknak és a segítőknek, akik hozzájárultak a 2025-ös falunap megszervezéséhez. A polgármester kiemelte a Káptalanfáért Egyesületet, amelynek tagjai vállalták a nagy feladatokat. A résztvevőket ebéddel kínálták, és hirdettek főzőversenyt is. Szakonyi Roland átadott a miniszternek egy Szakonyi Márton, Káptalanfa első polgármestere által felajánlott pálinkát.